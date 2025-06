Rei Charles III rende homenagem às vítimas do acidente da Air India

O desfile foi encerrado com uma apresentação aérea, testemunhada pela família real da varanda do Palácio de Buckingham.

Tradição de quase 300 anos

Conhecido como "Trooping the Colour", o desfile remonta ao reinado de Jorge II, em 1748. Embora tenha nascido num 30 de outubro, o então rei Jorge aproveitou o clima ameno da primavera europeia para celebrar seu aniversário.

As comemorações do aniversário do rei também são uma oportunidade, juntamente com o Ano Novo, para anunciar distinções e condecorações para celebridades e pessoas comuns. Neste ano, a lista incluiu o ex-jogador de futebol David Beckham e o ator Gary Oldman.

(Com AFP)