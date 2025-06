Três mortos e 80 feridos em Israel; governo promete resposta ao Irã

Os ataques do Irã foram direcionados principalmente contra a região metropolitana de Tel Aviv onde vivem cerca de quatro milhões de pessoas, 40% do total da população do país.

Segundo o Comando da Frente Interna, o braço do exército responsável pelas orientações aos cidadãos, os mortos não conseguiram chegar até os abrigos. Por isso, a orientação é permanecer próximo aos abrigos e seguir as determinações das autoridades.

Irã ultrapassa limites

O ministro da Defesa Israel Katz declarou que o Irã "cruzou todas as linhas vermelhas" ao atingir a infraestrutura civil israelense e prometeu uma resposta com ainda mais força.

Mais cedo, o chefe do Conselho de Segurança Nacional de Israel, Tzachi Hanegbi, disse que "a guerra não conseguiria acabar totalmente com as ameaças iranianas".

Na manhã de hoje, sirenes foram ativadas em todo o território israelense a partir da invasão de drones, inclusive na fronteira com a Jordânia, a leste, em Arava, no sul, e nas Colinas de Golã, no norte.