Ataque de Israel contra Irã com mais de 200 aviões foi desenvolvido em segredo, diz especialista

Além do ataque aéreo, acredita-se que Israel também tenha enviado tropas para realizar ações de sabotagem, especialmente com drones, contra os sistemas de defesa antiaérea iranianos.

A defesa antiaérea iraniana, composta por sistemas russos S-300, possivelmente foi neutralizada. Assim, a força aérea israelense pode atacar onde e quando quiser, segundo Elie Tenenbaum.

"A defesa antiaérea iraniana foi duramente testada nas duas operações anteriores, que envolveram disparos de mísseis balísticos e uso de drones contra esses sistemas S-300, fabricados na Rússia, que visam defender o território e vários sítios estratégicos", explica.

Caças F-35

"O Tsahal (Exército israelense) também conta com caças F-35, que possuem assinatura eletromagnética reduzida perante os radares de engajamento, permitindo que entrem nas áreas de disparo desses sistemas sem serem detectados. Houve também ataques para neutralizar as defesas aéreas inimigas, ou esse sistema já estava enfraquecido e não pôde ser restaurado. De qualquer forma, isso permitiu aos israelenses testar o sistema no passado, identificar falhas e, desta vez, agir com mais riscos, mobilizando uma grande quantidade de aeronaves", diz Tenenbaum.

Na sexta e no sábado, o Irã revidou lançando dezenas de mísseis balísticos contra Israel. A eficácia dessa resposta era crucial para a credibilidade militar e estratégica de Teerã.