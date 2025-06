Ex-presidente da França Nicolas Sarkozy é excluído da mais alta honraria francesa, a Legião de Honra

O decreto publicado no Diário Oficial deste domingo (15) expulsou o ex-presidente da França Nicolas Sarkozy (2007-2012) da Légion d'honneur - na tradução livre para a língua portuguesa, Legião de Honra. O político de 70 anos foi excluído da mais alta honraria francesa após condenação a um ano de prisão por corrupção no caso das escutas telefônicas.

A exclusão de Nicolas Sarkozy da Legião de Honra ocorre quando o agraciado é definitivamente condenado por um crime e recebe uma pena de prisão de um ou mais anos.

O ex-presidente Sarkozy também foi expulso da Ordem Nacional do Mérito. Com isso, Sarkozy se torna o segundo chefe de Estado da França a ter esta distinção cassada; o primeiro foi o Marechal Pétain, que foi destituído da Legião de Honra após condenação em agosto de 1945 por "alta traição e conspiração com o inimigo".