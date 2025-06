Israel x Irã: escalada militar sem precedentes entre arquirrivais entra no terceiro dia consecutivo

Israel realizou neste domingo (15) novos ataques contra o Irã após disparos de mísseis iranianos no norte do território israelense, no terceiro dia de uma escalada militar sem precedentes entre os dois arquirrivais.

O Irã ativou sua defesa aérea contra os ataques de Israel na noite de sábado em nove províncias, incluindo Teerã, depois que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu atingir "todos os alvos do regime".

O presidente iraniano, Masud Pezeshkian, advertiu que haverá "uma resposta mais severa e poderosa" se o Exército israelense continuar com seus ataques mortais.