Macron desembarca na Groenlândia e reafirma posicionamento da UE

Guerra entre Israel e Irã

Emmanuel Macron reiterou o seu apelo "pelo apaziguamento e pela retomada das discussões". O líder da França confidenciou que "ontem pude falar com o presidente do Irã e pedi que as discussões fossem retomadas o mais rápido possível. Foi isso que também defendi na minha conversa com o presidente Trump, que compartilha essa mesma visão".

Emmanuel Macron afirmou que "em algumas horas, teremos a oportunidade de retornar a esse assunto com os líderes do G7. Espero que as próximas horas restaurem a calma e um caminho para o debate, a fim de evitar qualquer escalada na aquisição de capacidade nuclear pelo Irã e, acima de tudo, para evitar qualquer surto na região".