Manifestação em Haia pede que Holanda combata genocídio em Gaza

Cerca de 150 mil manifestantes vestidos de vermelho marcharam pelas ruas de Haia neste domingo (15) para exigir que o governo holandês tome medidas contra o que a população denominou de "genocídio em Gaza".





Grupos de direitos humanos, como a Anistia Internacional e a Oxfam, convocaram a marcha pela cidade holandesa até o Tribunal Internacional de Justiça. O ato foi chamado de "linha vermelha".

Agitando dezenas de bandeiras palestinas e proferindo palavras de ordem como "parem o genocídio", os manifestantes lotaram um parque no centro da cidade. Havia faixas com os dizeres: "Não desvie o olhar, faça alguma coisa": cartazes com a frase: "Acabem com a cumplicidade holandesa" e "Silêncio quando as crianças dormem, não quando morrem".