Polícia ainda busca suspeito do assassinato da deputada americana Melissa Hortman

A polícia dos Estados Unidos afirmou neste domingo (15) que continua a busca pelo suspeito do assassinato da deputada democrata de Minnesota, Melissa Hortman. Ela e o marido foram mortos a tiros em casa no sábado. De acordo com o governador do Minnesota, Tim Walz, o crime "parece ter motivação política".





Outro democrata, o senador John Hoffman e a sua esposa também sofreram atentado a tiros na mesma cidade e ficaram gravemente feridos.

A polícia identificou Vance Boelter como principal suspeito dos crimes. De acordo com policiais, ele é "um homem branco de 57 anos".