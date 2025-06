"Cheiro de queimado": Boeing da Air France que fazia trajeto Paris-São Paulo realiza pouso de emergência em Bordeaux

Um Boeing 777-300ER da companhia aérea Air France, que fazia a rota entre Paris e São Paulo na manhã desta segunda-feira (16), precisou fazer um pouso de emergência em Bordeaux, no oeste da França. Um cheiro de queimado foi sentido na cabine da aeronave que transportava mais de 250 passageiros.

O avião decolou do aeroporto Charles de Gaulle, nos arredores de Paris, às 10h23 (5h23 pelo horário de Brasília), com a previsão de realizar um trajeto de 12 horas, segundo o site Flightradar. No entanto, cerca de duas horas depois a aeronave teve de realizar um pouso de emergência no aeroporto de Bordeaux-Mérignac.

O Boeing contava com 252 passageiros a bordo, além de três pilotos e 13 membros da tripulação. O pouso foi realizado com sucesso e todos desembarcaram ilesos da aeronave.