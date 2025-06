Em Bonn, países buscam consenso em metas climáticas antes da COP30 em Belém

Segundo a diretora da COP30, Ana Toni, apenas a tragédia no Rio Grande do Sul deve custar R$ 100 bilhões aos cofres públicos. A GGA orientará os planos e políticas de adaptação em curso.

Poucos avanços foram registrados até agora. Na COP28, os países concordaram com uma base sólida, com objetivos globais e áreas-chave para ação. No entanto, não foram definidas metas quantificáveis nem iniciativas para mobilizar financiamento, tecnologia e capacitação. Os negociadores terão de resolver essas questões até 2025.

Financiamento

O financiamento é um dos temas centrais até o fim do ano. A presidência da COP30 segue tratando do assunto com os chefes das delegações. O mesmo ocorre no âmbito do Círculo de Ministros de Finanças da COP30, lançado em abril e liderado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

As discussões envolvem desde a reforma do sistema financeiro multilateral até melhorias no acesso ao financiamento climático e na liberação de investimentos em larga escala. Também estão em pauta instrumentos financeiros inovadores para atrair capital privado e marcos regulatórios ? como os mercados de carbono. Esses elementos devem compor o documento-base do Mapa do Caminho Baku-Belém.