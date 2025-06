EUA: suspeito de matar deputada estadual democrata é preso no Minnesota

Após dois dias de perseguição, a polícia prendeu Vance Boelter, o homem acusado de assassinar a deputada estadual do Minnesota Melissa Hortman e de ferir o senador local John Hoffman, no sábado (14). O anúncio foi feito pelo governador do estado, Tim Walz, durante uma coletiva de imprensa neste domingo (15).

Centenas de policiais estavam à procura de Vance Boelter desde a manhã de sábado. Ele é acusado de ter se disfarçado de policial para matar a deputada estadual e seu marido Mark Hortman, além de ferir Hoffman e sua esposa Yvette Hoffman.

Apesar de estar armado, Boelter não resistiu à prisão. Sua fuga terminou na noite de domingo na localidade de Green Isle, a cerca de uma hora a oeste de Minneapolis. O carro que teria sido utilizado por Boelter para cometer os crimes foi encontrado no domingo ao meio-dia.