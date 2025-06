Líderes do G7 se reúnem no Canadá em meio a tensão entre Israel e Irã

Os líderes do G7, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estão reunidos desde domingo (15) no Canadá para participar da cúpula do grupo, marcada pelos confrontos entre Israel e Irã. O encontro de três dias, realizado em Kananaskis, marca o retorno do atual chefe da Casa Branca ao cenário diplomático e acontece após tensões entre Washington e Ottawa.

Após tomar posse em janeiro, Trump chegou a declarar que o Canadá deveria se tornar o 51º estado americano. As tensões bilaterais diminuíram desde abril, quando Mark Carney substituiu Justin Trudeau como primeiro-ministro. Trudeau era respeitado internacionalmente, mas o presidente americano não escondia seu menosprezo pelo ex-premiê canadense.

Carney tinha uma reunião prevista com Trump na manhã desta segunda-feira. Neste domingo, em Ottawa, o presidente americano já se encontrou com o premiê britânico, Keir Starmer. O líder canadense organizou a cúpula com o objetivo de reduzir as divergências entre as economias que compõem o G7 : Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido.