"Moradores de Teerã vão pagar o preço" por novos ataques de mísseis contra Israel, diz ministro da Defesa

Os ataques israelenses mataram desde sexta-feira os três mais altos responsáveis militares do país e nove cientistas do programa nuclear iraniano. No domingo, longas filas de carros engarrafavam as estradas para sair de Teerã.

"Não conseguimos dormir desde sexta-feira por causa do barulho das explosões. Hoje, uma casa foi atingida e ficamos com muito medo. Então decidimos deixar Teerã", contou Farzaneh, uma mulher de 56 anos que seguia para o norte do país.

Israel lançou na sexta-feira uma campanha aérea contra centenas de locais militares e nucleares no Irã, após afirmar que o país se aproximava de um "ponto sem retorno" na fabricação da bomba atômica.

Teerã é suspeito pelos ocidentais e por Israel de querer fabricar a arma nuclear. O Irã nega e defende seu direito de desenvolver um programa nuclear civil, mas prometeu no domingo uma "resposta devastadora" aos ataques israelenses e afirmou que Israel, em breve, "não será mais habitável".

Trump diz que EUA podem intervir

Também no domingo, o Exército israelense anunciou ter atacado o aeroporto de Machhad, a segunda maior cidade do Irã, localizada no nordeste do país, a cerca de 2.300 km de Israel.