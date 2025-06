Novo Boeing 787-8 Dreamliner da Air India registra problemas na decolagem e retorna a aeroporto

Ao menos 279 mortos

O Boeing 787 da Air India, que transportava 230 passageiros e 12 membros da tripulação, caiu sobre um bairro residencial em Ahmedabad. Apenas um viajante, sentado próximo a uma saída de emergência na parte frontal da aeronave, sobreviveu à queda do avião sobre os prédios do bairro, localizado perto da pista do aeroporto. Segundo o último balanço oficial, pelo menos 38 pessoas foram mortas no solo.

Os investigadores descobriram no domingo (15) a segunda caixa-preta do Boeing, a que registra as conversas no cockpit. A primeira, que contém os parâmetros técnicos do voo (velocidade, altitude, trajetória, motores...), foi encontrada quase intacta na sexta-feira (13), na cauda do avião.

Segundo os primeiros dados divulgados pelos especialistas, o piloto emitiu um chamado de emergência logo após a decolagem, antes de a aeronave cair violentamente no solo. Essa foi a primeira queda de um Boeing 787 Dreamliner desde que o modelo entrou em operação, em 2011.

(RFI com agências)