Salão Paris Air Show 2025 destaca defesa e inovação em meio a tensões globais

O governo israelense denunciou em um comunicado "uma decisão escandalosa e sem precedentes" que cria uma "segregação" contra os expositores do país. "As empresas israelenses assinaram contratos com os organizadores, pagaram (...) É como criar um gueto israelense", denunciou o presidente de Israel, Isaac Herzog, ao canal francês LCI.

Segundo uma fonte francesa que acompanha o caso, os estandes foram fechados porque exibiam armas, como as que podem ser utilizadas na Faixa de Gaza, em violação ao acordo assinado com as autoridades israelenses.

Nove expositores procedentes de Israel, um dos países líderes em capacidades militares avançadas no setor aeroespacial, estão presentes no salão.

Presença da Embraer

A Embraer, presente no salão há mais de 40 anos, exibe o jato E195-E2 e o cargueiro militar KC-390 Millennium, já adquirido por países como Holanda, Áustria e Suécia. Também participa com o A-29 Super Tucano, aeronave leve de ataque e treinamento.

Entre os destaques comerciais, a Airbus anunciou importantes encomendas: a AviLease adquiriu 10 cargueiros A350F e 30 A320neo, com opção de ampliar para 22 e 55 unidades, respectivamente. Já a Riyadh Air encomendou 25 Airbus A350-1000, com direito de compra de mais 25 aeronaves. Apesar do otimismo, a Airbus enfrenta atrasos na produção até 2027, devido à escassez de motores e mão de obra qualificada.