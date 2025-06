Visita de Zelensky a Viena reabre debate sobre presença de espiões russos na Áustria

A visita de Zelensky é acompanhada com atenção pelo Kremlin. O governo de Van der Bellen se preocupa com o aumento de espiões russos em seu território. O fenômeno não é novo: a Áustria, um país historicamente neutro, ganhou, desde a Guerra Fria, fama de ser um paraíso para agentes secretos, principalmente sua capital.

Desde o início da guerra na Ucrânia, a espionagem russa tem sido o foco de todas as atenções no país. Nos últimos anos, diversos escândalos revelaram que a inteligência de Moscou tem sido especialmente intensa na capital austríaca. A preocupação é tamanha que a Direção de Segurança Nacional e Inteligência da Áustria lançou recentemente um alerta em seu último relatório.

Embora seja difícil obter um número preciso de espiões russos presentes em Viena, sabe-se que parte desses agentes possui uma proteção oficial, como na embaixada da Rússia na Áustria. O serviço de Inteligência austríaco afirma que 258 diplomatas e empregados técnicos e administrativos da Rússia estão acreditados no país: vários são suspeitos de atuarem como espiões.

Por isso, as autoridades austríacas recomendam a a expulsão de funcionários da embaixada russa, acreditando que isso ajudaria a reduzir o risco. No entanto, desde 2020, Viena baniu apenas 11 membros do corpo diplomático da Rússia, um número baixo em relação a outros países europeus, mas que degradou as relações com Moscou.

Laços econômicos

No entanto, diferentemente da maioria dos países europeus, a Áustria mantém laços econômicos com Moscou. Um dos principais bancos austríacos, o Raiffeisen Bank, continua sendo o maior banco ocidental ainda presente na Rússia. Em 2022, Zelensky chegou a criticar a permanência da instituição no país.