Franceses escolhem líder da extrema direita como personalidade política preferida para passar férias

Há poucos dias do início do verão no Hemisfério Norte, os franceses já estão com as malas prontas. No topo de uma lista das personalidades políticas preferidas para passar as férias na França está o presidente do partido de extrema direita Reunião Nacional, Jordan Bardella, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira (17).

Ele é visto como o sucessor de Marine Le Pen e provável futuro candidato do Reunião Nacional para as eleições presidenciais de 2027. Jordan Bardella parece ser também a melhor companhia de viagens, na opinião dos entrevistados pela consultoria Verian para a revista francesa L'Hémicycle.

Cerca de 28% das pessoas ouvidas citaram o presidente da legenda da extrema direita. Marine Le Pen chega logo depois, com 22%, seguida pelo ex-primeiro-ministro Gabriel Attal, líder do partido Renascimento na Assembleia de Deputados da França, com 20%.