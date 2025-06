Israel ataca zona de distribuição de ajuda humanitária em Gaza e provoca mais de 50 mortes

"O hospital Al Ahli foi destruído. Os serviços médicos estão interrompidos. Não há nada com que enfaixar a minha mão e não há medicamentos", lamentou, deitado em uma maca improvisada nos fundos do hospital. "Estamos reativando o serviço de emergências e o de fisioterapia. É importante", explicou Alessandro Maracchi, chefe do escritório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em Gaza, à AFP.

Antes de atacar o Irã em 13 de junho, em meados de maio, o Exército israelense intensificou sua ofensiva na Faixa de Gaza, desencadeada em 7 de outubro de 2023 pelo ataque do Hamas no sul de Israel, com o objetivo declarado de libertar os últimos reféns e eliminar o movimento islâmico. Israel impôs um bloqueio ao território no início de março, que foi parcialmente relaxado dois meses depois, levando a uma grave escassez de alimentos, medicamentos e outros bens essenciais.

O ataque do Hamas em outubro de 2023 provocou a morte de 1.219 pessoas do lado israelense, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais. Já a ofensiva de Israel lançada como represália causou pelo menos 55.493 mortes em Gaza, segundo informações do Ministério da Saúde de Gaza, consideradas confiáveis pela ONU.

(Com AFP)