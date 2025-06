Israel quer destruir arsenal iraniano, mas precisa de ajuda dos EUA para chegar a depósitos subterrâneos

"Israel pode atrapalhar o programa nuclear iraniano, mas é pouco provável que consiga destruí-lo", comenta à AFP o pesquisador Ali Vaez, do International Crisis Group, um centro de estudos norte-americano.

Segundo ele, o país não dispõe das bombas potentes necessárias "para destruir as instalações fortificadas de Natanz e Fordo", enterradas a grandes profundidades no Irã. Seria necessário, para isso, "o apoio militar dos Estados Unidos", confirma Kelsey Davenport, especialista da Arms Control Association.

O conhecimento adquirido por Teerã tampouco pode ser desprezado, mesmo que nove cientistas nucleares tenham sido mortos nos ataques, acrescenta ela.

Thierry Coville, pesquisador do Instituto de Relações Internacionais e Estratégicas (IRIS na sigla em francês), especialista em Irã, explica à RFI que "o programa nuclear iraniano é um saber que foi adquirido. Existem centenas de pesquisadores no Irã. Então, Israel pode continuar tentando destruir os locais de enriquecimento de urânio do país, mas esse conhecimento vai permanecer. Acho que há um certo número de pessoas no Irã que vão ter, inevitavelmente, muita, muita vontade de se dirigir rumo à bomba atômica depois de tudo isso."

No momento, o centro piloto de enriquecimento de urânio de Natanz, no centro do país, foi "destruído" em sua parte superficial, segundo a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), citando informações das autoridades iranianas. Essa destruição, confirmada por imagens de satélite, é "significativa", avalia em um relatório o Instituto para a Ciência e a Segurança Internacional (ISIS), uma entidade com sede nos Estados Unidos especializada em proliferação nuclear.

Armazenamentos nucleares "nunca devem ser atacados"

Os ataques que visam a alimentação elétrica "podem danificar fortemente" as milhares de centrífugas existentes, máquinas usadas para enriquecer urânio, "caso as baterias de emergência se esgotem". "No mínimo", Natanz "não poderá operar por algum tempo", acrescenta o instituto.