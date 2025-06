Relatório internacional indica rejeição ao jornalismo tradicional em tempos de guerras e populismo

A edição de 2025 do relatório do Instituto Reuters sobre o consumo da informação pelo mundo, divulgado nesta terça-feira (17), aponta para a dificuldade das mídias jornalísticas de se conectarem com o público, em um momento em que influenciadores digitais ganham cada vez mais espaço e políticos populistas são favorecidos por veículos partidários. Sobre o Brasil, a renomada instituição britânica ressalta a falta de interesse pela imprensa tradicionais, com uma queda de 50% no acesso de jornais impressos desde 2013.

Realizado sob a coordenação do célebre jornalista britânico Nic Newman, a 14a edição do balanço destaca as tendências da mídia digital e do jornalismo "em um momento de profunda incerteza política e econômica", um período fortemente marcado pela crise climática e guerras ao redor do mundo. No entanto, apesar das preocupantes notícias, que deveriam mobilizar a atenção do público, o Instituto Reuters diz perceber o movimento contrário na maioria dos países analisados: boa parte das 48 nações estudadas registram uma queda no engajamento e uma baixa confiança na informação jornalística.

O especialistas do Instituto Reuters apontam para uma mudança acelerada no acesso às notícias, com uma preferência acentuada dos públicos pelas redes sociais e plataformas de vídeo, em detrimento do jornalismo institucional. Essas transformações são impulsionadas por um cenário midiático que Newman descreve como "fragmentado", tanto pela presença de "podcasters, YouTubers e TikTokers", como pela escolha de governantes de "contornar" o trabalho dos veículos tradicionais, aproximando-se de mídias que os apoiem.