Troca de ataques continua entre Irã e Israel; diplomacia internacional se mobiliza

Israel define objetivos

Netanyahu declarou que Israel está "mudando a cara do Oriente Médio" com sua campanha militar contra o Irã, o que pode levar a "mudanças radicais" no país inimigo.

Israel está "perseguindo três objetivos principais: a eliminação do programa nuclear, a eliminação da capacidade de produção de mísseis balísticos e a eliminação do eixo do terrorismo", disse ele, referindo-se aos grupos militantes apoiados pelo Irã no Oriente Médio.

"Faremos o que for necessário para alcançar esses objetivos e estamos bem coordenados com os Estados Unidos", acrescentou.

Ele também não descartou a possibilidade de matar o líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei.

Evacuação e expansão

O presidente dos EUA, Donald Trump, pediu aos residentes de Teerã que deixem a cidade, postando em sua rede social: "Todos devem deixar Teerã imediatamente!", sem dar mais detalhes.