Trump deixa cúpula do G7 no Canadá mais cedo para tratar do conflito no Oriente Médio

Em meio à crescente especulação sobre um envolvimento direto dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump afirmou que seu retorno antecipado da cúpula "não tinha nada a ver com um cessar-fogo" entre Israel e o Irã ? contrariando declarações do presidente francês, Emmanuel Macron.

Em sua rede social, Trump acusou Macron de "interpretar mal" suas intenções e disse não entender por que o francês teria feito tal afirmação. "Intencionalmente ou não, Emmanuel nunca entende nada", criticou o republicano.

Pouco antes de deixar a cúpula do G7, o presidente Donald Trump explicou que precisou sair mais cedo para voltar rapidamente a Washington devido à situação no Oriente Médio. Ele agradeceu aos anfitriões e afirmou que teve uma ótima relação com os demais líderes presentes. Trump disse ainda que o Conselho de Segurança Nacional foi orientado a se manter em alerta para acompanhar os desdobramentos, mas lamentou não poder ficar para as discussões desta terça-feira.

Trump se recusou a assinar a declaração conjunta do G7 pedindo a redução das tensões e voltou a afirmar que está determinado a impedir que o Irã obtenha armas nucleares. Em sua rede social, chegou a alertar que os moradores de Teerã deveriam evacuar a cidade "imediatamente", sem dar detalhes.

A expectativa agora é de que o G7 divulgue um posicionamento conjunto nas próximas horas, mas a unidade do grupo em torno do tema ainda é incerta.

O conflito entre Irã e Israel se intensificou de forma dramática desde sexta-feira passada, quando ataques cruzados levaram a uma escalada de violência que já resultou em centenas de mortes e amplia a tensão geopolítica na região. O episódio ofuscou a agenda inicial da cúpula do G7 ? formada pelas maiores economias do mundo ? que ocorria no Canadá com foco em temas como economia global, comércio e segurança climática.