Conselho da Europa alerta para aumento de discursos de ódio contra imigrantes e minorias em Portugal

O orgão fez uma lista de 15 recomendações, incluindo duas prioritárias. Entre elas, a necessidade de criar programas específicos de treinamento para policiais e outros profissionais da Justiça e "ações rápidas e firmes" para garantir condições de moradia dignas e seguras para os ciganos. Muitos deles, ressalta o relatório, vivem em assentamentos precários, como favelas.

Portugal avançou em outras questões, lembra o órgão europeu, e alcançou progressos significativos na área da igualdade LGBTI, incluindo a adoção de um plano de ação específico, o reconhecimento do direito à autodeterminação da identidade de gênero e a criminalização das chamadas "terapias de conversão".

Ascensão da extrema direita

Segundo o órgão, a maior preocupação é com o crescimento de discursos de ódio online e com declarações polêmicas de líderes políticos. O documento ainda ressalta a ascensão da extrema direita no país, que se tornou a principal força de oposição após as eleições legislativas do mês passado.

O relatório ainda destaca episódios de violência racista motivada por ódio, alguns envolvendo grupos neonazistas.

Na terça-feira (17), a polícia judiciária portuguesa anunciou a prisão de seis pessoas ligadas a um grupo de extrema direita, suspeitas de envolvimento em "atividades terroristas, discriminação e incitação ao ódio e à violência". Segundo a imprensa local, um dos detidos é um policial, e o grupo teria cogitado atacar o Parlamento.