Encontro do G7 termina sem declaração sobre a Ucrânia, conflito foi ofuscado pela guerra no Oriente Médio

O encerramento da Cúpula do G7 em Kananaskis, no Canadá, foi marcado pela saída prematura do presidente americano Donald Trump, supostamente para lidar com a crise no Oriente Médio. A questão dominou as discussões e acabou ofuscando outro conflito, o da Ucrânia, sobre o qual não foi feita nenhuma declaração final, apesar da presença do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que esperava obter apoio na ofensiva contra a Rússia.

Com informações de Murielle Paradon, enviada especial da RFI a Kananaskis (Canadá), e agências

Mesmo que o conflito na Ucrânia tenha sido um dos principais focos da reunião de cúpula do G7 ocorrida nas Montanhas Rochosas canadenses, onde o presidente ucraniano tentou pressionar por mais ajuda militar, "não houve nenhuma declaração específica porque os americanos queriam diluir a questão", confidenciou uma fonte do governo canadense. Os outros membros do G7, no entanto, concordaram com uma linguagem forte.