Erupção de Vulcão na Indonésia causa cancelamento de voos para Bali; população deve evitar arredores

Após a erupção, as autoridades elevaram o alerta de desastre da Indonésia para o mais alto patamar de um sistema de quatro níveis. "A altura da coluna de erupção foi observada a aproximadamente 10.000 metros acima do cume, sendo de cor cinza, com forte intensidade", afirmou a agência.

Não houve relatos imediatos de danos ou vítimas.

Voos cancelados

Ao expelir uma colossal coluna de cinzas, a erupção do vulcão forçou o cancelamento de dezenas de voos com partida e chegada em Bali. A Virgin Australia confirmou que alguns voos entre Brisbane, Melbourne e Bali foram cancelados nesta quarta-feira devido à erupção.

A Jetstar cancelou quatro voos da Austrália para Bali, esta manhã. Já a companhia Qantas afirmou estar "acompanhando de perto" a situação, com voos programados para partirem no final da tarde.

A Air New Zealand cancelou dois voos entre Bali e Aukland, na quarta-feira, e também informa que "continuará monitorando de perto" a nuvem de fumaça e cinzas vulcânicas. "A segurança é sempre a nossa prioridade e só operaremos com destino e partida de Denpasar [capital] quando for seguro voar", afirmou a companhia aérea.