"Há muito tempo a literatura brasileira não tinha tantos leitores", festeja Itamar Vieira Junior

O autor baiano, que critica com frequência uma certa literatura elitista e defende a literatura popular, festeja a multiplicidade de autores brasileiros contemporâneos sendo publicados, encontrando um público e tendo concretamente mais visibilidade. "Autores que começaram a publicar agora e que trazem essa experiência de um Brasil mais diverso, de um Brasil mais plural", salienta.

Segundo ele, "há muito tempo, desde Jorge Amado, o Brasil não via um público leitor tão interessado na literatura brasileira. E isso é bom porque é uma literatura, que aos poucos, vai ganhando contornos da cara do Brasil".

Novos projetos

Na França, o "Torto Arado" foi publicado em 2023 pela editora Zulma, com tradução do talentoso escritor Jean-Marie Blas de Roblès, que já viveu no Brasil e conhece muito bem o país. Em 2024, Itamar Vieira Junior venceu o prêmio francês Montluc de Resistência e Liberdade. Um prêmio que o escritor considera "simbólico" para a sua obra.

"Salvar o Fogo", o segundo romance da trilogia da terra do autor, também vencedor do prêmio Jabuti, já foi traduzido para 12 idiomas, mas por enquanto ainda não foi lançado na França. Itamar Vieira Junior já terminou a escrita e se prepara para o lançamento do terceiro volume.

"Coração sem medo" será publicado no final do ano no Brasil e no início de 2026, em Portugal. A história, que fecha a trilogia, se passa em Salvador e "lança luz sobre aqueles que foram absolutamente desterrados, que precisaram migrar para a cidade e refazer suas vidas", revela.