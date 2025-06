Israel ataca Irã pela sexta noite; Trump exige "rendição total" de Teerã

No início da madrugada desta quarta-feira, as forças israelenses ativaram temporariamente um alerta aéreo após a detecção de projéteis iranianos. Cerca de 10 mísseis balísticos foram lançados do Irã, mas a maioria foi interceptada.

O Exército israelense também anunciou ter interceptado dois drones na região do Mar Morto, na manhã de quarta-feira. Os Guardiões da Revolução, o exército ideológico da República Islâmica, afirmaram ter lançado mísseis balísticos hipersônicos de médio alcance Fattah-1, segundo a televisão estatal.

Na terça-feira, o presidente americano Donald Trump afirmou que seu país poderia facilmente matar o líder supremo iraniano, em meio a especulações sobre uma possível participação direta dos EUA no conflito, iniciado na sexta-feira por Israel com o objetivo declarado de impedir o Irã de obter armas nucleares.

Trump reúne conselho de segurança

Trump, que havia retomado em abril as negociações com Teerã sobre seu programa nuclear, reuniu na terça-feira (17) seu conselho de segurança.