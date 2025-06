Macron pede fim imediato de bombardeios israelenses no Irã e propõe mobilização europeia contra a guerra

A China já retirou cerca de 800 cidadãos do Irã e planeja a saída de mais mil pessoas. O ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, declarou estar "muito preocupado" com o risco de uma guerra "fora de controle". A embaixada da Rússia em Tel Aviv anunciou a saída das famílias de diplomatas do território israelense.

Irã praticamente sem internet

A crise também afeta a infraestrutura digital iraniana. A televisão estatal pediu à população que desinstale o aplicativo WhatsApp, alegando que a plataforma estaria compartilhando dados com Israel ? uma acusação negada pela empresa Meta.

Desde o início do conflito, diversos sites e aplicativos estão parcial ou totalmente inacessíveis no Irã. Segundo o observatório digital NetBlocks, com sede em Londres, o acesso à internet no país está "quase totalmente interrompido".

(Com agências)