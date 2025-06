Manifestantes pedem liberdade de Cristina Kirchner que passa a primeira noite em prisão domiciliar

A ex-presidente começou a cumprir a pena de seis anos de prisão e inabilitação perpétua a ocupar cargos públicos. Apesar da sentença definitiva do Supremo Tribunal argentino, milhares de manifestantes vão às ruas nesta quarta-feira (18) pedir pela liberdade de Cristina Kirchner que está sob regime de prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica, mas com acesso às redes sociais e transmissões via "streaming".

Márcio Resende, correspondente da RFI em Buenos Aires

A partir das 10 da manhã desta quarta-feira (18), começam as manifestações de militantes, organizações sociais e sindicatos para pressionar pela libertação de Cristina Kirchner, apesar da sentença definitiva e inapelável do Supremo Tribunal.