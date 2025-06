Matar o aiatolá iraniano Ali Khamenei resolveria os conflitos no Oriente Médio?

A imprensa francesa analisa nesta quarta-feira (18) a declaração do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de que a morte do aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, poderia pôr fim ao conflito entre os dois países. No entanto, cresce o consenso de que o desfecho desse confronto dependerá, em última instância, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Apesar de sua promessa de campanha de evitar novas guerras ? compromisso valorizado por sua base eleitoral ?, Donald Trump sabe que, diante de uma série de fracassos diplomáticos, uma vitória militar rápida no Oriente Médio poderia representar um ganho político significativo.

Em entrevista ao portal FranceInfo, o especialista Thierry Coville, pesquisador do Instituto de Relações Internacionais e Estratégicas (IRIS), considera essa hipótese simplista. Segundo ele, embora Khamenei concentre o poder político e religioso no Irã, sua morte criaria um vácuo perigoso, possivelmente ocupado por uma figura ainda mais radical.