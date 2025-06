"Não consigo imaginar um fracasso", diz secretário extraordinário para a COP30

"Ela vai ser uma outra capital depois da COP. O legado vai ser muito grande. A ideia é terminar todas as obras. E todas estão dentro do cronograma. A gente acompanha, faz ponto de controle, tanto como prefeito quanto com o governo, estão todas dentro do cronograma", destaca.

Só de capacitação de profissionais já foram mais de 20.000 para a rede hoteleira e restaurantes. Em novo edital, o governo agora quer atrair voluntários. Serão mais de 3.000 pessoas. A preferência será data aos locais, de Belém e do entorno, até para não pressionar ainda mais a infraestrutura trazendo gente de fora. Serão pessoas de todas as idades. Tem algumas restrições. Para algumas determinadas atividades, o inglês é básico.

"Vai ser um edital bastante plural. Vai ter para todas as faixas, para todos os tipos de pessoas. Normalmente são jovens que se inscrevem, o pessoal da universidade, primeiro emprego. Mas em Baku eu vi bastante gente de terceira idade também e atuando muito bem", afirma.

Estrangeiros estariam fora num primeiro momento, mas podem ser aceitos se for necessário ampliar as contratações. Sobre o movimento "made in Pará", que segue forte do estado acompanhando os embalos da COP30, o secretário afirma que o governo tem feito uma curadoria do que será mostrado, mas com ao cuidado de não atrapalhar as negociações.

"Estamos fazendo essa curadoria agora, sempre procurando não tornar a COP um evento popular no sentido de festa, de festividade. Não é isso. É um momento muito sério. Isso todo o governo tem falado. O presidente da COP, a própria Marina Silva tem falado isso. Não é um momento de grandes festividades. É um momento de muita tensão, de muita negociação, de muita concentração", enfatiza.