"O Irã não se renderá", diz aiatolá Khamenei, que promete "danos irreparáveis" se Trump intervir

De acordo com a mesma fonte, a oficina TESA Karaj e o Centro de Pesquisa de Teerã eram responsáveis pela produção de centrífugas usadas no enriquecimento de urânio, utilizado para produzir combustível para usinas de energia e também armas nucleares.

Teerã, por sua vez, afirmou ter atingido dois centros de inteligência israelenses. Durante a noite, a Guarda Revolucionária relatou o lançamento de um míssil hipersônico contra Israel.

Até agora, pelo menos 585 pessoas foram mortas no Irã, incluindo dezenas de mulheres e crianças, e mais de mil ficaram feridas na guerra contra Israel, segundo dados da organização Iranian Human Rights Activists, sediada em Washington. Do lado israelense, o balanço é de 24 mortes e centenas de feridos desde sexta-feira (13), segundo as autoridades do país.

