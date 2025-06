EUA tem superbomba que poderia destruir instalações nucleares subterrâneas no Irã

Sua eficácia também está no detonador, que não é ativado no impacto, mas "detecta" cavidades para "explodir quando (a bomba) entra no bunker", detalha Dahlgren. O desenvolvimento da bomba começou no início dos anos 2000. Um pedido de 20 unidades foi feito à Boeing em 2009.

Como ela é lançada?

Apenas os aviões americanos B-2 podem lançar essa bomba. Alguns desses bombardeiros estratégicos foram enviados no início de maio para a base americana de Diego Garcia, no Oceano Índico, mas não estavam mais visíveis em meados de junho, segundo análise de imagens de satélite da PlanetLabs feita pela AFP.

No entanto, com seu longo alcance, os B-2 que decolam dos EUA "são capazes de voar até o Oriente Médio para realizar bombardeios e isso já foi feito", afirma Dahlgren.

Cada B-2 pode transportar duas GBU-57.

Se a decisão de usá-las for tomada, "não lançarão apenas uma bomba e pronto ? usariam várias para garantir uma probabilidade de sucesso de 100%", observa Mark Schwartz.