Benjamin Netanyahu diz que Israel vai acabar com ameaça nuclear do Irã

O ministro das Relações Exteriores iraniano confirmou que uma reunião conjunta será realizada na sexta-feira (20), em Genebra, na Suíça, com seus homólogos da França, Reino Unido e Alemanha.

De acordo com as últimas atualizações do regime iraniano, o número de mortos nos ataques israelenses é de 224 e 1.277 feridos já foram contabilizados. No entanto, segundo a organização Iranian Human Rights Activists, sediada em Washington, pelo menos 639 pessoas foram mortas no Irã e mais de 1.320 ficaram feridas desde o início do conflito. Do lado israelense, 24 mortes e centenas de feridos foram relatados desde sexta-feira, 13 de junho, de acordo com as autoridades locais.

Ainda no canal público KAN 11, o primeiro-ministro israelense esclareceu suas intenções em relação à República Islâmica. Benjamin Netanyahu declarou que "a questão da mudança de regime ou da queda desse regime diz respeito, antes de tudo, ao povo iraniano", e que "não há alternativa a isso". "É por isso", acrescentou ele, "que não apresentei isso como um objetivo. Isso pode ser um resultado, mas não é uma meta declarada ou oficial que estamos perseguindo."

Mísseis destruídos

Questionado sobre o número de mísseis iranianos destruídos nos ataques israelenses durante sete dias de guerra, o primeiro-ministro israelense respondeu à jornalista do canal KAN 11 que, para ele, o que importa não é tanto a quantidade de mísseis, mas sim a dos lançadores. E, nesse ponto, assegura Netanyahu, Israel destruiu "mais da metade" deles.

Vale destacar que o chefe do governo israelense havia visitado, mais cedo no mesmo dia, o hospital Soroka, em Beersheba, no sul do país, fazendo uma declaração pública após o local ter sido atingido.