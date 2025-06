Desafio logístico: por que Israel está ficando sem mísseis Arrow?

Desde que o Wall Street Journal publicou, na quarta-feira (18), que os estoques de mísseis Arrow (flecha, em português) de Israel estavam baixos, estrategistas militares e analistas internacionais passaram a se perguntar: o que o governo israelense está fazendo para repor seus estoques? Segundo a reportagem, autoridades americanas já estavam cientes da situação há meses e vêm reforçando as defesas israelenses com sistemas em terra, no mar e no ar.

De acordo com o Ministério da Defesa de Israel, o sistema Arrow constitui a última linha de defesa contra mísseis balísticos de longo alcance ? incluindo os hipersônicos iranianos, considerados uma ameaça estratégica direta ao território israelense. Em outubro de 2024, o sistema foi amplamente acionado para conter o lançamento de aproximadamente 200 mísseis balísticos disparados pelo Irã, em represália aos ataques atribuídos a Israel contra líderes do Hezbollah no Líbano e do Hamas.

A preocupação com uma eventual escassez de mísseis israelenses é legítima, disse nesta quinta-feira (19) Agnès Levallois, presidente do Instituto de Pesquisa e Estudos do Mediterrâneo e do Oriente Médio, em entrevista ao portal FranceInfo. Embora a vantagem militar seja amplamente favorável a Israel, o Irã ainda dispõe de um certo número de mísseis capazes de "fazer muito mal", disse a especialista.