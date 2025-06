Escalada no Oriente Médio: ataque iraniano atinge hospital no sul de Israel e causa dezenas de feridos

O serviço de resgate israelense informou que pelo menos 47 pessoas ficaram feridas. Dessas, 18 sofreram ferimentos ao correrem para os abrigos durante os ataques.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou que o Irã pagaria um "preço pesado" pela ação contra o hospital, mostrando que o governo israelense via a agressão a uma instituição médica como algo grave. O ministro da Defesa, Israel Katz, afirmou que o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, seria "responsabilizado" pelo ataque.

O incidente aconteceu no contexto de uma escalada de hostilidades entre Israel e Irã, em que as forças israelenses realizam ataques aéreos contra instalações iranianas, incluindo usinas nucleares, depósitos de armas e edifícios vinculados ao programa nuclear, e a República Islâmica vem lançando dezenas de mísseis contra alvos israelenses em resposta. O ataque ao hospital é um dos eventos que evidenciam o aumento dos danos colaterais e o impacto direto em áreas civis e infraestrutura sensível.

Israel diz ter atingido instalações nucleares

O exército israelense afirmou que atingiu um "reator nuclear inativo" em Arak, cerca de 240 quilômetros a oeste de Teerã, durante ataques noturnos que também tiveram como alvo o complexo nuclear de Natanz, localizado a cerca de 300 quilômetros ao sul de Teerã, onde fica o principal centro de enriquecimento de urânio do país.

Um comunicado disse que "o reator nuclear na área de Arak, no Irã, foi atacado, incluindo a estrutura do selo do núcleo do reator, que é um componente chave na produção de plutônio", um combustível essencial em armas nucleares. No entanto, após o acordo nuclear de 2015, o reator foi modificado para evitar esse uso.