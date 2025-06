Fim das coleiras elétricas e mutilações: UE dá passo histórico na proteção de cães e gatos

Os eurodeputados aprovaram nesta quinta-feira (19), por ampla maioria, um texto que estabelece normas mínimas de proteção para a criação de cães e gatos na União Europeia (UE). Normas contra o uso de coleiras elétricas, mutilações e cruzamentos consanguíneos fazem parte das medidas previstas, que afetam principalmente locais que comercializam os animais. Texto ainda precisa da aprovação dos Estados-membros.

O texto, aprovado por 457 votos a favor, 17 contra e 86 abstenções, define critérios mínimos de bem-estar em criadouros, abrigos e pontos de venda. Os animais devem ter acesso a alimentação adequada, espaço suficiente, higiene e qualquer prática cruel está proibida. Mutilações como corte de cauda ou orelhas, remoção de cordas vocais, entre outras, serão proibidas na maioria dos casos, assim como o uso de coleiras elétricas, de estrangulamento ou com pontas.

A proposta também exige que, no momento da venda ou adoção, cães e gatos sejam identificados com microchip subcutâneo ? medida já adotada na maioria dos países do bloco ? e registrados em uma base de dados acessível em toda a UE. Os cães deverão estar identificados em até cinco anos, e todos os gatos em até dez.