Indicadores climáticos em alerta vermelho colocam em risco Acordo de Paris, aponta estudo global

O estudo foi publicado na revista Earth System Science Data. Ele é fruto do trabalho de pesquisadores de 17 países, com base nos métodos do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU). A maioria dos autores integra ou já integrou esse grupo científico das Nações Unidas.

O interesse do estudo é fornecer indicadores atualizados anualmente a partir das avaliações do IPCC, sem a necessidade de esperar o próximo relatório do orgão, que só será publicado em alguns anos.

Em 2024, o aquecimento observado em relação à era pré-industrial atingiu 1,52°C, dos quais 1,36°C são atribuídos exclusivamente à atividade humana. A diferença se deve à variabilidade natural do clima, em especial ao fenômeno natural El Niño.

"Direção errada"

É um nível recorde, mas "esperado" considerando o aquecimento causado por ações humanas, somado a fenômenos naturais pontuais, ressalta Christophe Cassou, do CNRS (Centro Nacional de Pesquisa Científica da França). "Não é um ano excepcional ou surpreendente em si para os climatologistas", afirma ele.

Isso não significa que o planeta já ultrapassou o limite mais ambicioso do Acordo de Paris (manter o aquecimento abaixo de 1,5°C), que é calculado com base em médias de várias décadas.