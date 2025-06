Putin quer ser mediador entre Israel e Irã para desviar atenção da guerra na Ucrânia

Depois do ataque israelense ao Irã, a Rússia, grande aliada do governo de Teerã, fica, no entanto, na retaguarda, diz Le Parisien, sem uma condenação veemente aos ataques de Israel, se proclamando como mediador, mas sem nenhuma ação concreta. Para o jornal, a postura de Moscou de se apresentar como possível árbitro do conflito é irônica, vinda de um país que realiza há três anos uma ofensiva na Ucrânia.

Estrategista experiente, o Kremlin faz as contas do que ganha com o novo conflito, que tem o mérito de desviar a atenção ocidental. A imprensa russa citada no Parisien, sublinhou que Moscou nem foi incluído na resolução final do G7, no encerramento da cúpula do grupo em Kananaskis, no Canadá, na quarta-feira (19).

Acordo de Trump

Para Libération, Putin é um aproveitador que tenta passar por mediador e tem o único objetivo de desviar a atenção da situação da Ucrânia, tudo isso com o aval tácito de Trump.

Segundo o jornal, o presidente russo demonstra que ainda tem um papel importante, em um mundo onde a força substitui cada vez mais o direito internacional.