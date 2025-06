Relatório denuncia violências sexuais sofridas por homens durante guerra na Ucrânia

Relatório publicado na quinta-feira (19), aponta que a violência sexual relacionada à guerra na Ucrânia é subnotificada, especialmente a sofrida por homens. Segundo o estudo, muitas das vítimas permanecem em silêncio por medo de serem estigmatizadas. O documento será apresentado em Paris neste Dia Internacional para a Eliminação da Violência Sexual em Conflitos.

Este relatório é resultado de um simpósio organizado em novembro de 2024, em Kiev, por três ONGs: We Are NOT Weapons of War (WWoW), Women's Information Consultative Center (WICC) ??e Stand Speak Rise Up! (SSRU), com o apoio do Ministério das Relações Exteriores da França. Na ocasião, o evento reuniu vítimas, personalidades da sociedade civil, especialistas jurídicos e representantes políticos para identificar lacunas na abordagem do problema e propor soluções.

Entre fevereiro de 2022 e agosto de 2024, a Missão de Monitoramento dos Direitos Humanos das Nações Unidas na Ucrânia documentou 376 casos de violência sexual relacionada ao conflito, 262 dos quais envolvendo homens. No entanto, o número de casos registrados desde o início da invasão russa da Ucrânia é subestimado, sugere o relatório, por vários motivos: estigmatização, medo de represálias, culpa, acesso limitado à justiça, especialmente na zona ocupada, entre outros.