Tensão no Oriente Médio: EUA monitoram Irã e Trump adia decisão sobre ataque

Apesar disso, o clima é de forte tensão. Tanto o presidente americano quanto o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, chegaram a mencionar a possibilidade de assassinar o aiatolá Khamenei. Trump chegou a dizer que o líder iraniano seria "um alvo fácil".

O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Majid Takht-Ravanchi, afirmou à CNN que, se os Estados Unidos decidirem se juntar a Israel no ataque, o Irã vai retaliar onde puder. Ele comparou a situação atual com a guerra brutal que o Irã enfrentou contra o Iraque nos anos 1980. Segundo ele, o país vai agir em legítima defesa e está preparado para resistir a longo prazo.

Takht-Ravanchi também declarou que o ataque surpresa de Israel na última sexta-feira ? que aconteceu pouco antes de uma nova rodada de negociações nucleares com os Estados Unidos ? foi uma traição à confiança do Irã. E deixou claro que, com as cidades iranianas sob bombardeio, não há espaço para conversas: o Irã não vai negociar sob ameaças.

Segundo ele, o país já resistiu por oito anos contra o regime de Saddam Hussein e agora está pronto para resistir novamente ? desta vez contra Israel, que conta com o apoio dos Estados Unidos.

EUA começam a retirar seu pessoal da embaixada em Israel

A Embaixada dos Estados Unidos em Israel está organizando voos de evacuação e partidas de navios de cruzeiro para cidadãos americanos que desejam deixar o país.