Ajuda para morrer: deputados britânicos aprovam projeto de lei histórico

Defensores da lei, que se reuniram desde o início da manhã em frente ao Parlamento com cartazes como ""My death, my decision" ("Minha morte, minha decisão"), celebraram com alegria o resultado. "Essa votação envia uma mensagem clara (...); a mudança está em andamento", declarou Sarah Wootton, diretora da associação Dignity in Dying (morrer com dignidade, em tradução livre). Por outro lado, Gordon Macdonald, diretor do grupo Care Not Killing (cuidar em vez de matar) ? contrário ao texto ?, criticou o projeto de lei como "profundamente falho e perigoso".

Para Davina, da associação Dignity in Dying, a lei vai permitir que aqueles que desejam morrer o façam de forma mais tranquila. "No Reino Unido, cerca de uma pessoa por semana viaja para a Suíça para morrer. Sem contar todos aqueles que tentam tirar a própria vida em casa, sem assistência médica... O que queremos agora é que as pessoas possam falar abertamente sobre a própria morte e tenham a tranquilidade de saber que têm uma escolha", explicou em entrevista à RFI.

Pamela, britânica com câncer de mama incurável, suspirou aliviada ao ouvir o resultado. "O bom senso e a compaixão venceram. Ainda pode levar vários anos, então será tarde demais para mim. Mas faço isso por todos os que estão na mesma situação", contou à RFI.

73% dos britânicos apoiam o projeto

A proposta aprovada pelos deputados prevê a legalização da ajuda para morrer a adultos em fase terminal, com expectativa de vida inferior a seis meses e que estejam em condições de ingerir por conta própria a substância letal.

"Não subestimo a importância deste dia. É raro sermos chamados a lidar com questões de moralidade, ética e humanidade", declarou a deputada trabalhista Kim Leadbeater, autora da proposta, ao abrir os debates nesta sexta-feira. "Estamos votando sobre um tema profundamente importante para nossos eleitores", acrescentou ela, destacando as "numerosas salvaguardas" e os "critérios rigorosos" que regem o suicídio assistido na proposta.