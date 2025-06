Com ataques ao Irã, Israel força remodelação incerta do Oriente Médio, segundo revistas francesas

Israel é descrito como um pequeno Estado corajoso, isolado, mas determinado, agindo por sua sobrevivência e pela segurança regional. O autor do editorial destaca que vários países árabes, embora silenciosos, apoiam discretamente essa ação, expressando sua aprovação com frases de agradecimento a Israel. O texto critica a complacência de certos meios de comunicação ocidentais com o regime iraniano, qualificado como uma teocracia brutal e corrupta. Os perigos de um Irã nuclear são detalhadamente descritos pela revista, mas é impossível saber qual será o futuro do Oriente Médio após essa escalada.

Como complemento, um segundo editorial da Le Point destaca que a frente antiocidental formada por Irã, Rússia, China e Coreia do Norte também está fragilizada: Pequim e Moscou, apesar de suas alianças com Teerã, evitam qualquer envolvimento direto no conflito. Desde o ataque de 7 de outubro de 2023 em Israel, a retaliação israelense enfraqueceu não só o Hezbollah, o Hamas e a Síria, mas também expôs divisões internas no eixo das autocracias, avalia a Le Point.

Bastidores diplomáticos

A L'Express foca nos bastidores diplomáticos e no fracasso das tentativas de mediação, especialmente a iniciativa do presidente francês, Emmanuel Macron, de junto com a Arábia Saudita atuar pela solução de dois Estados na região, por meio do reconhecimento da Palestina ao lado de Israel.

A ofensiva israelense é apresentada como uma resposta à ameaça iraniana, com apoio tácito do Ocidente, mas também como um sinal da falência da via diplomática diante de um Irã considerado manipulador. A posição francesa, embora isolada, é descrita como equilibrada, mantendo a crítica à radicalização de Netanyahu e à crise humanitária em Gaza. A França, embora marginalizada por Israel, mantém uma posição equilibrada e pode pedir o retorno das sanções contra Teerã, estima a L'Express.

Desrespeito ao direito internacional

Em contraste com as outras publicações, a Le Nouvel Obs adota um tom crítico à estratégia militar de Israel, especialmente à condução de Netanyahu. O editorial denuncia uma escalada bélica contínua e uma ruptura com a postura defensiva histórica de Israel, que agora seria um novo agente de desestabilização regional.