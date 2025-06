Como é o dia a dia dos iranianos entre bombas de Israel e negligência do Estado

Desde quarta-feira (18), iranianos no exterior têm dificuldade para se comunicar com familiares. Segundo o site NetBlocks, o acesso à internet foi totalmente cortado no país. "Eles não querem que a informação circule", afirma Afsaneh Salari, de Berlim. O isolamento torna a população ainda mais vulnerável, enquanto o regime, enfraquecido, continua a reprimir.

Jornalista vai preso

O jornalista Ali Pakzad, do diário reformista Shargh, foi preso após tentar noticiar os ataques israelenses na TV estatal. Ele foi liberado, mas outras prisões ocorreram, como a de Sajad Mashhadi Hemmatabi, detido em Mashhad e levado a local desconhecido, segundo a HRANA.

A ativista Motahareh Goonehi, recém-libertada da prisão de Evin, foi presa novamente em 14 de junho. O rapper Toomaj Salehi, condenado à morte por participar do movimento "Mulher, Vida, Liberdade" em 2022 e libertado sob fiança, também foi preso na quinta-feira (19), mas liberado horas depois.

Ainda na quinta, o comandante da polícia do oeste de Teerã anunciou a prisão de 24 pessoas acusadas de espionagem para Israel e de tentar "perturbar a opinião pública e destruir a imagem do sistema sagrado da República Islâmica do Irã".

*O nome foi trocado a pedido do entrevistado