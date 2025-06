Guerra entre Irã e Israel pode reaproximar Turquia e Armênia, inimigos há mais de 100 anos

Apesar de considerar o Irã um rival regional e de se opor ao programa nuclear iraniano, o governo turco não apoia os ataques israelenses.

Pelo contrário: Erdogan classifica as ações de "banditismo" e "ataques terroristas" e afirma que Teerã tem o "direito legítimo" de se defender. O presidente também declara que a Turquia está em "estado de alerta" diante dos possíveis impactos da guerra sobre seu território.

Erdogan se oferece para mediar o conflito entre Tel Aviv e Teerã. A Turquia defende uma solução diplomática tanto para a guerra quanto para a questão nuclear iraniana. No entanto, as relações estremecidas com Israel desde o início da guerra em Gaza dificultam qualquer papel de mediação.

Ainda assim, o governo turco tenta manter canais abertos. Nos últimos dias, Erdogan conversou duas vezes com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e também com o presidente iraniano, Massoud Pezeshkian.

Além dois riscos econômicos relacionadas ao preço do petróleo e à segurança energética, já que parte do gás consumido no país vem do Irã, a principal preocupação de Ancara está nas fronteiras.