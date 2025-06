Irã pede fim de ataques israelenses antes de qualquer negociação diplomática

Milhares de pessoas manifestaram contra Israel em Teerã nesta sexta-feira (20), segundo imagens divulgadas pela televisão local. Os protestos acontecem em momento em que representantes da comunidade internacional tentam encontrar uma solução para a crise durante cúpula em Genebra. Chanceler iraniano pede uma interrupção imediata dos ataques antes de qualquer tipo de negociação.

As imagens divulgadas pela televisão iraniana durante a tarde mostraram manifestantes nas ruas de Teerã segurando retratos de comandantes mortos desde o início da guerra com Israel, enquanto outros agitavam bandeiras do Hezbollah iraniano e libanês. De acordo com a imprensa local, outras manifestações ocorreram em várias cidades do país, incluindo Tabriz, no noroeste do Irã, e Shiraz, no sul.

Os protestos acontecem no momento em que ministros das Relações Exteriores das potências europeias estavam reunidos em Genebra com representantes de Teerã em busca de uma saída diplomática para a guerra entre Israel e a República Islâmica, à qual o governo dos Estados Unidos cogita se juntar.