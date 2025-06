"Nego Fugido, Memórias Quilombolas": imersão na resistência afro-brasileira vista por Nicola Lo Calzo

"Nego Fugido" é uma prática performática e viva da comunidade quilombola de Acupe, na Bahia, Brasil. O ritual, mantido vivo desde o final do século XIX pela Associação Cultural Nego Fugido, encena a desumanização da escravidão e a violência escravagista, mas também a resistência a essa desumanização, representando a luta dos escravizados por sua abolição, independência e liberdade.

"Mais do que uma mera encenação do passado, o Nego Fugido permite à comunidade lembrar o passado e inscrevê-lo nas lutas contemporâneas pelo acesso à terra e aos recursos naturais, como os do mangue e do mar, na Baía de Todos os Santos e arredores", explica Nicola Lo Calzo. "Trata-se, portanto, de uma prática com uma importante dimensão política. A performance busca construir uma narrativa soberana e oferecer uma perspectiva alternativa sobre o passado colonial, ressoando ainda hoje."

Fuga e criação de espaços de liberdade

Lo Calzo explica que a questão da memória da fuga e do marronagem (movimento de fuga e estabelecimento de comunidades independentes de escravizados, algo como "quilombolagem", se a palavra existisse em português) o interpela profundamente, ressoando com sua própria experiência como minoria sexual. Ele explora como essa experiência de fuga, que permite a criação de espaços de liberdade, pode se conectar com outras experiências de marginalidade e subalternidade.

"O que me interessa nessas práticas é também sua capacidade de produzir espaços de criação e de liberdade e de autonomias que são antinormativas, que vão, diríamos, além das linhas normativas convencionais".

Sua prática fotográfica é construída como uma "prática de relação", feita através de encontros e do estabelecimento de laços com as comunidades, permitindo-lhe acessar espaços considerados sagrados e viver o cotidiano, como a pesca de manguezal.