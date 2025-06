Paris vira "Coachella urbano" por uma noite na Festa da Música de 2025

A tradicional Festa da Música, celebrada em toda a França em 21 de junho, ganhou uma nova dimensão em 2025: o evento virou febre nas redes sociais internacionais, principalmente entre internautas e influenciadores britânicos, holandeses, alemães e americanos. Há semanas, vídeos publicados no Tik Tok e Instagram dão a impressão de que Paris é "the place to be" (o lugar para estar, em português) neste sábado. Visto de fora, esse evento popular, criado em 1982 , tornou-se um objeto de fascínio.

No TikTok e Instagram, vídeos com o apelido de "Coachella urbano de uma noite" viralizaram, mostrando multidões dançando sob o céu parisiense, luzes vibrantes e uma energia contagiante.

A britânica Maddie Clark, com mais de 53 mil seguidores no TikTok, foi uma das primeiras a lançar o hype: em seus vídeos, ela sobrepõe cenas de festas nas ruas de Paris com músicas animadas e faz contagem regressiva para o evento.