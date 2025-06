Pira olímpica retorna ao Jardim das Tulherias na Festa da Música em Paris

Programação musical

Neste sábado (21), o show em comemoração à Festa da Música começa às 21 horas (horário local) com uma programação que inclui os maiores sucessos da música francesa e internacional. Artistas de todas as estéticas e gerações se sucederão no palco montado em frente à Pirâmide do Louvre, oferecendo um espetáculo de quase quatro horas. Entre os artistas anunciados estão Camille, La Femme, Christine and the Queens, Major Lazer Soundsystem, e muitos outros.

Cerca de 35.000 pessoas poderão cantar e dançar nos jardins do Louvre, desde que estejam munidas de um bilhete gratuito reservado antecipadamente na plataforma france-music-week.com. O espetáculo será transmitido ao vivo pelo canal de TV France 2 e pela rádio Ici.

O evento será dividido em duas partes: um show ao vivo das 21 às 23 horas, seguido de um "after show electro" das 23 horas à 00h30. Os artistas interpretarão suas próprias músicas ou farão releituras dos maiores clássicos franceses. Entre os sucessos que ecoarão na capital, os espectadores poderão cantar "Résiste" (France Gall), "Redemption Song" (Bob Marley), "La Grenade" (Clara Luciani), "What's Going On" (Marvin Gaye) ou ainda "Un garçon pas comme les autres" (Starmania).

Uma surpresa a cada esquina

Em sua 43ª edição, esta festa popular, criada durante a gestão de Jack Lang no Ministério da Cultura, em 1982, promete reiterar seu sucesso entre franceses e turistas estrangeiros. Apesar dos 38°C previstos para este sábado em Paris, artistas, DJs, músicos profissionais e amadores vão se instalar nas esquinas e palcos espalhados pela cidade para celebrar o dia mais longo do ano e a chegada do verão.