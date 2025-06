Promotoria pede penas de prisão contra trabalho escravo em vinhedos da região de Champagne

Um julgamento em curso no Tribunal de Châlons-en-Champagne, cidade histórica conhecida por sua importância na produção do famoso vinho espumante, traz à tona questões alarmantes sobre a exploração de trabalhadores nos vinhedos franceses. O caso, que ficou conhecido como "As vinhas da miséria", envolve acusações graves de tráfico de pessoas e trabalho escravo de 57 africanos durante a colheita da safra de 2023.

A maioria das vítimas, provenientes do Mali, da Mauritânia, da Costa do Marfim e do Senegal, não tinha visto de residência ou permissão de trabalho na França.

Na quinta-feira (19), o Ministério Público solicitou sentenças de prisão para os envolvidos no caso. As acusações mais graves são direcionadas à gestora da Anavim, uma empresa prestadora de serviços para viticultores da região. A mulher, originária do Quirguistão, é acusada de tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho não declarado, emprego de estrangeiros sem autorização de trabalho remunerado e submissão de pessoas vulneráveis a condições de moradia indignas.